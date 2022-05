O quadro clínico do prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo é irreversível, disse o médico do Hospital Privado Vida Vida, David Peña. Acevedo foi vítima de atentado, sendo ferido com sete tiros. No boletim médico, Peña disse que “As esperanças são mínimas, ele está se apagando”. De acordo com o médico é “muito difícil “que o quadro se reverta. “O seu corpo já está cansado, já lhe aplicamos a dose máxima de medicamentos, a situação é praticamente irreversível”, explicou. Por fim o médico explicou que o quadro clínico piorou e os órgãos estão entrando em falência múltipla.

ATENTADO

O prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo saía de uma reunião com vereadores na Câmara Municipal quando foi atracado a tiros na terça-feira (17) por pistoleiros em um carro branco.