Qualidade da safra de arroz preocupa produtores

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra de arroz no Brasil segue avançando em um bom ritmo. Até o momento, 94,5% da colheita já foi realizada em todo o país, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde a colheita atingiu 99% das áreas produtoras.

No entanto, a qualidade do grão tem variado bastante em todo o país. Isso se deve, em grande parte, às altas temperaturas diurnas e à amplitude térmica durante o período de enchimento do grão e maturação, além da deficiência hídrica provocada pela estiagem durante as principais fases de desenvolvimento da cultura. Esses fatores têm gerado diferenças significativas na qualidade do grão inteiro.

Em Santa Catarina e Goiás, a colheita já foi finalizada, enquanto no Maranhão a colheita de arroz sequeiro foi iniciada em praticamente todas as regiões. Em Mato Grosso, a colheita já atingiu 86,7% e o clima favorável tem contribuído para a maturação, resultando em uma boa produtividade.

Os produtores de arroz estão atentos aos desafios enfrentados durante a safra, como as condições climáticas adversas, e adotando técnicas para minimizar os impactos na qualidade do grão. A expectativa é de que a produção de arroz continue avançando de forma satisfatória, garantindo o abastecimento interno e a exportação do produto para outros países.

De acordo com dados atualizados divulgados pela Conab, o avanço da colheita de arroz no Brasil continua em um bom ritmo. Na semana do dia 6 de maio, a safra atingiu 94,5% de colheita em seis estados produtores.

No Tocantins, a colheita já alcançou 99% das áreas produtoras, enquanto no Maranhão, ela está em 46%. Em Mato Grosso, a colheita já atingiu 86,7% e a expectativa é de uma boa produtividade devido às condições climáticas favoráveis.

Em Goiás e Santa Catarina, a colheita foi finalizada e a produção se mostrou satisfatória. Já no Rio Grande do Sul, estado que lidera a produção de arroz no país, a colheita atingiu 99% das áreas produtoras, segundo a Conab.