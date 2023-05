Quando cai o abono salarial deste mês? Confira quem está habilitado para receber

Seguindo o calendário do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência, será liberado o pagamento do PIS/PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) aos nascidos no mês de julho e agosto.

Estão habilitados a receber os trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias no ano-base e estejam cadastrados há pelo menos 5 anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).

O valor corresponde ao atual salário-mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Salário-Mínimo no ano de 2023 é de R$ 1.302,00.

Como consultar e sacar?

Para trabalhadores de empresas privadas, cadastrados no PIS, o pagamento e a data podem ser consultados pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, endereço eletrônico ou pelo telefone 158.

O pagamento do abono pago pela Caixa será realizado prioritariamente por crédito em conta Caixa, quando o trabalhador possuir conta-corrente ou conta-poupança ou, ainda, em Conta Digital; por crédito pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco.

Será ainda realizado o pagamento em canais como agência, lotérica, autoatendimento, Caixa Aqui e demais canais de pagamentos oferecidos pela Caixa. No atendimento presencial, é necessário ter um documento de identificação oficial com foto e número do CPF. Para sacar o Abono Salarial nos caixas eletrônicos da Caixa, nas casas lotéricas ou nos correspondentes bancários da Caixa, você vai precisar do Cartão Social.

Para trabalhadores(as) de empresas públicas, cadastrados no Pasep, o Abono Salarial estará disponível na sua conta-corrente ou poupança. Para receber o Abono Salarial presencialmente em agências do Banco do Brasil, é necessário documento oficial de identificação e número do CPF.

Os correntistas das demais instituições financeiras podem encaminhar TED para conta de sua titularidade via caixa eletrônico ou pelo site www.bb.com.br/pasep.