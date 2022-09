A Prefeitura de Campo Grande promove amanhã (7) a primeira edição do mês de setembro da Quarta Cultural. Para embalar o feriado dos campo-grandenses na Feira Central, a atração musical será o grupo Frances, que começa a tocar a partir das 19h30.

No palco da feirona, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), o público vai acompanhar a formação com pai e filho no palco. Frances na voz e violão e Estevão na percussão. A promessa é de uma grande variedade musical que vai surpreender e animar o público.

Frances Silva começou a se apresentar em bares e restaurantes por todo o estado de Mato Grosso do Sul há aproximadamente quatro anos. A proposta era de levar ao público releituras de grandes sucessos do rock nacional. Contudo, o projeto precisou ser adaptado em 2020, por conta das medidas de isolamento adotadas durante a pandemia.

O músico passou a fazer lives diretamente de sua casa, e isso instigou o restante da família a participar do projeto. Primeiramente, sua esposa, Wania Colman, adicionou um repertório de vozes femininas da MPB aos shows, com sucessos de Adriana Calcanhoto, Mariza Monte, Paula Toller, entre outras.

Em seguida, o dueto se tornou um trio com a presença do filho do casal, Estevão Colman, na percussão. Ele também trouxe canções novas para as apresentações, principalmente clássicos do rock internacional, como Elvis, Creedence, Dire Straits, etc. O grupo costuma contar também com a participação do experiente músico Gian Markes nos teclados quando se apresenta no formato completo de banda.

Serviço

A Feira Central fica na Rua 14 de Julho, n.º 3.351, com acessos também na Esplanada Ferroviária (Avenida Calógeras) e pela Rua dos Ferroviários. As barracas começam a funcionar a partir das 16h e o show, que é gratuito, está previsto para as 19h30.