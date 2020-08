Confirmando as estimativas, o tempo começa a mudar a partir desta quarta-feira (12) em MS. As temperaturas ficam bastante elevadas e há expectativa de pancadas de chuvas isoladas na parte extremo sul do Estado. As condições são de céu claro a parcialmente nublado. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde podendo atingir índices entre 55% a 15%, considerado estado de alerta a saúde segundo a OMS. O vento estará fraco a moderado neste dia, e as temperaturas podem registrar mínima de 18ºC e máxima de 38°C. Para a Capital essa variação está estimada entre 34°C a 20°C.