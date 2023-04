Quarta-feira tem possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira (26) indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a região Sul do Estado. As instabilidades ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria e deslocamento de cavados.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 22°C e máxima de 31°C; Aquidauana com mínima de 21°C e máxima de 30°C. No Norte, Coxim tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 32°C. No Bolsão, Paranaíba terá 20°C de mínima e máxima de 29°C.

Em Campo Grande, o dia começa com a mínima de 20°C e atinge a máxima de 28°C. Em Dourados, mínima de 19ºC e máxima de 27°C. No Sul, os termômetros de Ponta Porã e Iguatemi marcam mínima de 19°C e a máxima chega aos 26°C. No Leste do Estado, Anaurilândia fica com mínima de 20ºC e máxima de 27°C.