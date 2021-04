Para quem optou pelo parcelamento, a 4ª parcela do IPVA vence nesta sexta-feira (30) em Mato Grosso do Sul. É possível emitir boleto, conferir a autenticidade da guia ou pagar diretamente (para quem tem conta no Banco do Brasil) por meio do site https://www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva/.

E quem perdeu algum prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor também pode consultar os débitos e buscar auxílio no mesmo endereço eletrônico. Nesse caso, o proprietário do veículo deverá pagar uma multa referente ao atraso e, na sequência, fazer os demais pagamentos no prazo regular. A última parcela do IPVA vencerá em 31 de maio. Do tributo que chega aos cofres públicos estaduais, 50% é destinado ao Estado e metade aos municípios onde o veículo foi emplacado.

O recurso é aplicado conforme o planejamento financeiro, como pagamento de servidores até políticas públicas como educação, saúde e segurança, entre outros.