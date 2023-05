Quartel Central – Com a ampliação da oferta, Secretaria de Saúde oferece novo ponto de vacinação à população

Com a ampliação da oferta da vacina contra a Influenza para a população geral, a partir dos seis meses de idade, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), em parceria com o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul) e apoio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), disponibiliza à população novo ponto de vacinação.

O ponto de vacinação está localizado no Quartel Central, que fica a rua Sete de Setembro 408, esquina com a rua Quatorze de Julho. O ponto entrou em operação nesta segunda-feira (15) e segue até o próximo sábado (20).

Serviço

Em Campo Grande, a vacinação ocorre em qualquer unidade de saúde, no período de 28 de março a 31 de maio de 2023, em horário comercial.

No período entre 15 e 19 de maio, das 8 horas às 19 horas, a população pode ir até o Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado a rua Sete de Setembro, esquina com a rua Quatorze de Julho.

Já no sábado (20) acontece o Dia D em todo o estado de Mato Grosso do Sul e em Campo Grande ocorrerá em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado a avenida do Poeta, s/nº, Parque dos Poderes. O dia D acontece em todo o estado.

Nos municípios do interior, a campanha também acontece no período de 28 de março a 31 de maio de 2023 em qualquer unidade de saúde, em horário comercial (verificar programação local).

Texto: Kamilla Ratier, SES