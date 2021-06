Este é um resumo do que foi dito pelo porta-voz do ACNUR Babar Baloch – a quem o texto citado pode ser atribuído – na coletiva de imprensa de hoje (04) no Palais des Nations, em Genebra

Genebra, 04 de junho de 2021 – Ataques mortais do grupo armado Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês) obrigaram cerca de 5.800 pessoas a deixar vários locais de deslocamento no leste da República Democrática do Congo, na província de Ituri.

Em 31 de maio, a ADF atacou simultaneamente locais de deslocamento e aldeias perto das cidades de Boga e Tchabi, matando 57 civis – incluindo sete crianças -, que foram baleados e atacados com facões. Vários outros ficaram feridos e 25 pessoas foram sequestradas, enquanto mais de 70 abrigos e armazéns foram incendiados.

Somente na cidade de Boga, 31 mulheres, crianças e homens foram mortos. Familiares enlutados disseram aos parceiros do ACNUR que muitos de seus parentes foram queimados vivos em suas casas.

O ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados, está indignado com este último acontecimento, que faz parte de uma série de atrocidades cometidas por grupos armados no leste da RDC. Solicitamos um aumento urgente da segurança na região para proteger a vida dos civis, muitos dos quais foram atacados e forçados a fugir várias vezes. Repetimos nosso apelo a todas as partes para que respeitem o caráter humanitário dos locais de deslocamento.