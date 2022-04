Marca registrada dos sul-mato-grossenses, o famoso tereré convenceu até os que não são daqui, mas acabam tomando o estado como um ‘segundo lar’, como no caso da dupla Zé Neto e Cristiano, que estiveram pela terceira vez em Campo Grande, desta vez na Expogrande, na madrugada desta sexta-feira (22).

Em entrevista, Cristiano relatou que durante suas idas e vindas para Mato Grosso do Sul, acabou tomando muito tereré, mas que hoje em dia, é mais complicado por ficar muito tempo na estrada e se preparar para os shows.

Porém, Zé Neto afirmou que não larga por nada a tradicional bebida gelada do estado. O cantor praticamente herdou o tereré e não escondeu ser praticamente ‘viciado’.

“Eu bebo demais, bebo uns dez litros de tereré por dia. Mas é bom demais, graças a vocês. Ganhei o primeiro tereré aqui em Campo Grande. Viciei nesse trem, é bom demais”.

Mas em uma brincadeira ou outra, a dupla voltou a agradecer o carinho do público campo-grandense e antes mesmo do show, eles fizeram questão de fazerem uma brincadeira na saída do aeroporto.

Cristiano afirmou que é “bom estar aqui” e Zé Neto falou que tudo isso é consequência das situações plantadas no passado e colhe os bens no presente.