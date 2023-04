Quase garantido, Fluminense enfrenta Paysandu na Copa do Brasil

Ganhar o estadual, 100% de aproveitamento na Libertadores e Brasileirão, mais vitória no jogo de ida da Copa do Brasil são fatores somados que embalam qualquer time. Este é o saldo do Fluminense na temporada de 2023.

O time chegou ao Pará e enfrenta o Paysandu nesta terça-feira (25), pela Copa do Brasil. No último encontro, no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras ganhou o jogo por 3×0, por isso, pode perder por até dois gols de diferença.

Nino, Keno e Felipe Melo marcaram no Maracanã, no dia 12/04. O resultado deixou o Fluzão bem próximo da classificação para as oitavas de final.

O time de Fernando Diniz fez o último treino nesta segunda (24), e embarcou para o Pará.

Sobre quem escalar ou dar prioridade a uma das três competições em andamento, Diniz explicou durante entrevista coletiva:

Eu não sei quem eu vou poupar ou não. Quero fazer o melhor pelo Fluminense. Ano passado, a gente repetiu o time praticamente o tempo todo. A gente não roda tanto o time. A gente vai pensar jogo a jogo, não vai priorizar uma competição. Fernando Diniz, técnico do Fluminense

O time terá uma semana distante do Rio. Após o jogo pela Copa do Brasil, o elenco viajará para o nordeste em partida do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário é o Fortaleza, na capital do Ceará, às 16h30.

Por causa da agenda cansativa, o treinador terá que pensar no desgaste do time, apesar de contar com a permanência de peças-chave. O possível time do tricolor teria : Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino, Marcelo; André, Alexsander, Lima, Arias; Keno e Cano

O passado é Tricolor

Ao todo, o Flu enfrentou o Paysandu por 23 vezes, superando o adversário em 12 vitórias, 9 empates e 2 derrotas.

Pela Copa do Brasil, o Fluminense venceu nas duas vezes em que foi recebido como visitante do Estádio Curuzu. Foram duas vitórias por 2×1, em 2002 e a última em 2015.

Sobre o jogo

Paysandu e Fluminense se enfrentam nesta terça(25), às 20h, no Mangueirão, em Belém.