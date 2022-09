Em campanha para Deputada Federal pelo União Brasil, Michela Dutra segue com agenda em ritmo acelerado para priorizar o corpo a corpo com o eleitorado nessa reta final.

Nos últimos dois dias a candidata percorreu os municípios de Deodápolis, Rio Brilhante, Douradina e Miranda, além dos distritos de Aroeira e Vila Vargas, para levar suas propostas de “Amor e Cuidado pelo povo”.

A maratona de visitas tem como foco a realização de reuniões políticas, caminhada ao lado de lideranças e apoiadores, além de adesivagem e panfletagem pelos municípios onde passa.

“Tenho visto no olhar das pessoas o desejo por um Estado mais justo socialmente, isto, somado à torcida que as pessoas têm pela nossa candidatura, que é uma candidatura da mulher, que representa nossa vontade de contribuir com o desenvolvimento de MS e a melhoria de vida do sul-mato-grossense”, aponta Michela.