Quatro pessoas são presas suspeita de conduzir motocicletas sob influência de álcool em Nova Andradina

Nova Andradina (MS) – O 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” por meio das equipes de Trânsito e Radiopatrulha de Nova Andradina, prenderam durante o final de semana, quatro pessoas, após terem sido flagradas dirigindo veículo sob influência de álcool em Nova Andradina.

A primeira ocorrência foi atendida por volta das 23h20min, do dia (06/04), na Avenida Eurico Soares de Andrade, centro de Nova Andradina, quando a Equipe de Trânsito realizava rondas, ocasião que abordou o condutor da motocicleta Honda Titan 125, de cor preta. Durante a abordagem o condutor/autor (19 anos de idade) informou ao Policiais Militares que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e informou ainda que havia ingerido bebida alcoólica e que havia comprado mais bebidas alcoólicas para serem ingeridas em frente a um estabelecimento comercial (Tabacaria) na Avenida Principal da cidade. Diante dos fatos, o condutor da motocicleta realizou o teste do aparelho Etilômetro que constatou 0,35 (miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões), caracterizando assim a infração e o crime de embriaguez ao volante. Autor foi conduzido e autuado em flagrante na Delegacia.

A segunda pessoa a ser flagrada dirigindo sob o efeito do álcool, aconteceu na mesma data (06/04), por volta das 23h25min, na Avenida Eurico Soares de Andrade, centro de Nova Andradina, onde foi abordado o condutor da motocicleta Honda Titan de cor, de 24 anos de idade, que informou aos Policiais que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e como apresentava sinais da embriaguez foi convidado a realizar o teste de alcoolemia que constatou 0,39 (miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões). Assim, foram tomadas as medidas administrativas relativas ao Código de Trânsito e o Autor foi conduzido e autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil.

A terceira ocorrência atendida foi na Rua Walter Hubacher, centro de Nova Andradina, por volta das 16h00min do dia 07/04 (sexta feira), quando a equipe de trânsito de Nova Andradina flagrou o condutor de uma motocicleta Yamaha 125 de cor preta pilotando de forma anormal. E ao ser questionado sobre os documentos de porte obrigatório, o autor (56 anos de idade) informou que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que havia ingerido duas doses de pinga e duas garrafas de cervejas. O condutor realizou o teste de alcoolemia do aparelho etilômetro que constatou 0,60 (miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões). Assim, foram tomadas as medidas administrativas relativas ao Código de Trânsito e o Autor foi conduzido e autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil.

A quarta pessoa a ser flagrada conduzindo uma motocicleta sem a Carteira nacional de Habilitação e sob o efeito de álcool, aconteceu por volta da 01H20min do dia (09/04) domingo, agora na Avenida Avelino Fernandes Sena, no Bairro Argemiro Ortega em Nova Andradina. A equipe de trânsito realizava o policiamento e a fiscalização de trânsito, quando abordou o condutor da motocicleta Honda Titan 150, de cor vermelha, de 26 anos de idade, que informou aos policiais militares que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que havia ingerido bebida alcoólica as 17h35min do dia anterior (08/04). O condutor da motocicleta foi convidado a realizar o teste de alcoolemia do aparelho etilômetro, que constatou 0,35 (miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões). Assim, foram tomadas as medidas administrativas relativas ao Código de Trânsito e o Autor foi conduzido e autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil.

Diante dos flagrantes foram adotadas todas as medidas administrativas referentes ao Código de Trânsito Brasileiro e os condutores/autores foram presos e autuados em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina pelos crimes de Dirigir veículo sem possui a Carteira nacional de Habilitação e Dirigir veículo sob a influência de álcool ou substância psicoativas, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Assessoria de comunicação Social do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”