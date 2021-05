São Paulo e Palmeiras jogaram com times reserva, pois pouparam titulares para o jogo de ida da final do Paulistão, que acontece amanhã (20), no Allianz Parque. Já o Santos perdeu por 2 a 1 para o The Strongest, em La Paz, e continua com 6 pontos, na segunda colocação do Grupo C.

O FLUMINENSE tem a situação mais complicada, pois, perdeu em casa, no Maracanã, para o Junior Barranquilla (COL) e, agora, vai decidir vaga contra River Plate (ARG). Foi o confronto que deu tudo errado para o tricolor carioca, e acabou perdendo pela primeira vez na atual copetição. A derrota por 2 a 1, tirou a chance de garantir a vaga antecipada ao mata-mata do torneio continental e terá que buscar a classificação contra o River Plate na última rodada da fase de grupos. Valencia e Cetré marcaram os gols do time colombiano. O gol do Flu foi assinalado por Abel Hernández. O Fluminense ainda é líder do Grupo D, com oito pontos, mas pode perder a ponta da chave para o River Plate, que sofre um surto de covid-19 em seu elenco e terá um jogador de linha no gol no confronto com o Santa Fe, nesta quarta (19), em Buenos Aires.

O SÃO PAULO sofreu tripla derrota ontem (18), ao cair diante do Racing (ARG). Além da derrota por 1 a 0, perdeu a liderança do Grupo E, ainda perdeu sua invencibilidade de 14 jogos. Com isso, permanece com 8 pontos, contra 11 dos argentinos. Mas classificação às oitavas de final está bem encaminhada, pois o Rentistas, embora com dois jogos por fazer, tem apenas 3 pontos.

O SANTOS perdeu por 2 a 1 para o The Strongest, em La Paz, e continua com 6 pontos, na segunda colocação do Grupo C. A situação do Peixe é complicada, pois, tem um jogo a mais que Boca Juniors (ARG) e Barcelona de Guayaquil, que se enfrentam na próxima quinta-feira (20). Dependendo do resultado dessa partida, o time brasileiro pode cair para a terceira colocação e se distanciar da classificação para a próxima fase, restando apenas mais uma rodada.

O PALMEIRAS é outro time brasileiro que perdeu nesta terça. Mas o Verdão já tem classificação garantida por antecipação. É lider do Grupo A, com 12 pontos, em 5 jogos. Nesta terça-feira perdeu em casa para o Defensa y Justicia (ARG) por 4 a 3.