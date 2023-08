Queda de avião na Malásia deixa 10 mortos

Um avião caiu e deixou 10 mortos na Malásia. “Por enquanto, posso dizer que pelo menos 10 pessoas morreram no acidente aéreo. Duas que passavam pelo local, uma de carro e outra de moto, também morreram, junto com as oito pessoas a bordo do avião”, disse Mohamad Iqbal Ibrahim.

O acidente ocorreu nos arredores de Shah Alam, capital do estado de Selangor. Informou o chefe da polícia local, Mohamad Iqbal Ibrahim.

O diretor da autoridade de aviação civil, Norazman Mahmud, anunciou a abertura de uma investigação sobre as causas do acidente.