Com a queda no número de casos de internação por covid nos últimos dias, Mato Grosso do Sul conseguiu reduzir a ocupação de leitos e diminuir a fila de pacientes à espera de uma vaga em hospital. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (03) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Conforme os dados, o número chegou a 181 pessoas com covid esperando um leito no dia 29 de março para apenas 43 nesta segunda-feira (03), conforme divulgado no boletim covid. Dos pacientes na fila, a maioria estão na macrorregião de Campo Grande: 21. Na Capital, o número passou de 96 para 18.

Na sequência, o segundo município com mais pacientes que estão esperando liberar vaga para serem internados é Dourados, com 8 pessoas na fila e Ivinhema com 2 à espera de uma vaga. O restante dos municípios listados você confere na relação abaixo: