Queimadas intensificam poluição do ar em Marília/SP e Região

As cidades da região de Marília amanheceram hoje (5) cobertas por densa fumaça devido a queimadas intensas, com ventos de até 50 km/h agravando a situação. A qualidade do ar caiu para “ruim”, elevando os riscos à saúde.

Pompeia, com o maior foco de incêndio enfrenta chamas incontroláveis desde sábado (31). A Fatec Shunji Nishimura suspendeu as aulas devido ao risco e à fumaça. A previsão do tempo não indica chuva, o que pode piorar a situação. Autoridades recomendam evitar atividades ao ar livre e manter ambientes fechados.

Em Marília, os incêndios estão ativos nas zonas norte, leste e sul, enquanto outras localidades enfrentam queimadas nas áreas rurais próximas. Moradores relataram dificuldade para respirar devido à fumaça.

A previsão do tempo, segundo o IPMet de Bauru, não indica chuva significativa para os próximos dias, o que pode agravar a situação e causar mais danos ambientais à fauna e flora da região.

Autoridades de saúde recomendam que a população evite atividades ao ar livre, mantenha portas e janelas fechadas e procure atendimento médico em casos de agravamento dos sintomas respiratórios.