Odontólogo de formação, gestor ambiental por paixão, Mestrando em Saúde e Desenvolvimento da Região Centro Oeste pela UFMS. Com o objetivo de transformar vidas, Dr Wilson Bellincanta desenvolve projetos que impactam diretamente a vida das pessoas.

A formação em Odontologia proporcionou o início de sua trajetória, no ano de 2003, recém formado, saiu de Campo Grande em busca de um novo objetivo: vivenciar o atendimento humanizado. Se situou em Itaituba, no estado do Pará, onde teve a oportunidade de iniciar na profissão, sem a experiência mas com dedicação e amor ao próximo, começou a jornada que o levou a ser a pessoa de hoje.

E foi morando longe de casa que logo enfrentou os primeiros problemas, a falta de infraestrutura, ruas sem asfalto, ausência de rede de energia, água tratada e mais ainda, ausência de profissionais da saúde. E lá permaneceu durante os anos, onde uma oportunidade veio de encontro a ele: trabalhar no atendimento a garimpeiros e famílias em vulnerabilidade.

Enfrentando e vivenciando um pouco mais dos problemas relacionados ao descaso nas periferias e comunidades em vulnerabilidade, adquiriu bagagem superando todas as dificuldades e o compromisso de mudar a realidade de onde vive. Foi essa mesma realidade que o impulsionou ao objetivo de se tornar vereador pela nossa cidade Morena.

Sempre com o diálogo de não prometer, mas sim expandir o que já faz, com o pedido de sempre buscar a pessoa a pesquisar seu nome e seus trabalhos em todos os lugares onde atua.

Desde a vizinhança, a ate redes sociais, o trabalho dele fala por si só. Carrega consigo uma pergunta que acabou tornando-se o próprio slogan:

Que valor o lixo tem para você?

Você sabia que o que para muitos é algo desprezível, para outros se torna gratidão?

Pois é, para muitos é lixo, para outros é luxo. O trabalho do Dr Wilson Bellincanta na periferia sempre fez enxergar claramente isso, conhecer histórias, guardar lembranças e colecionar andanças desperta esse olhar sensível na gente.

A bandeira principal é a luta por uma Campo Grande mais sustentável, desde o lixo a até pessoas, sempre há a oportunidade de reciclar algo. Seja objetos, atitudes e até mesmo vidas, a magia de recuperar algo que muitos achavam perdido, e é para isso que todo apoio valoriza mais ainda toda essa luta.

O apoio nessa causa vai somar muito para conseguirrealmente mostrar o que é uma cidade sustentável, para finalmente responder a pergunta “que valor o lixo tem pra você?”.

Ao fim de tudo, para alguns o lixo é descartável, para outros a matéria prima de mudanças de vida, pois através da reciclagem vidas são mudadas e atitudes são valorizadas. Nossos catadores são garimpeiros, em meio a tanto tesouro bruto jogado por aí.