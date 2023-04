Para os apaixonados por futebol, curiosidades como o maior goleador da história ou o melhor batedor de pênaltis do mundo tornam-se informações especiais.

A cobrança de penalidades é um momento de tensão para jogadores e torcedores, mas muitos nomes se destacam na linha do pênalti com chutes certeiros para o gol.

Conheça os principais batedores da história do futebol.

Ranking de melhor batedor de pênaltis do mundo

No futebol, diversos jogadores fizeram história com números de gols, cobranças de falta, domínio de bola e passes inesquecíveis.

Entre as curiosidades dos apaixonados pelo esporte, existe o questionamento: quem é o melhor batedor de pênaltis do mundo?

Muitos se destacaram nas cobranças, mas alguns jogadores deixaram sua marca e, por isso, fazem parte de uma lista com os melhores batedores de pênalti.

Além da quantidade de bolas a gol, o ranking também considera a taxa de conversão de cada jogador – ou seja, a relação entre os acertos e o número de cobranças realizadas.

Conheça os 10 maiores batedores de pênaltis do mundo.

1. Alan Shearer

Alan Shearer é o jogador com mais gols de pênalti na história do futebol mundial. São 70 bolas na rede em 74 cobranças ao longo de sua carreira – ou seja, o inglês perdeu apenas quatro chutes em pênaltis.

Shearer jogou no Southampton, Blackburn e Newcastle, mas foi neste último clube que o jogador fez história, tornando-se o maior artilheiro da Premier League, com a marca de 260 gols.

Depois de se aposentar, o ex-atacante chegou a atuar como treinador interino do Newcastle em 2009, quando substituiu Joe Kinnear.

2. Matt Le Tissier

Matt Le Tissier tem um desempenho tão impressionante quanto o do melhor batedor de pênaltis do mundo, com apenas um erro em penalidades cobradas ao longo de sua trajetória no futebol.

O jogador inglês, que integrou o time do Southampton por grande parte de sua carreira, acertou 48 das 49 cobranças de pênalti, registrando uma taxa de conversão de 98%.

Seu único pênalti perdido foi defendido pelo goleiro Mark Crossley, durante uma partida contra o Nottingham Forest.

No Southampton, Tissier ficou conhecido como o segundo maior goleador da equipe, atrás apenas de Mick Channon.

3. Frank Lampard

Com 53 gols de pênalti, Frank Lampard é outro grande destaque das cobranças. Dos 53 acertos na rede, 43 foram marcados durante a Premier League.

Além de destaque nas penalidades, Lampard também ganhou o título de maior artilheiro do Chelsea, time do qual fez parte entre 2001 e 2014. Foram 211 gols marcados em mais de 640 jogos ao lado do clube inglês.

Depois de jogar pelos Blues, o ex-jogador foi treinador da equipe entre 2019 e 2021, e agora volta como treinador interino para a temporada de 2023, enquanto o clube busca um substituto oficial para Graham Potter.

4. Zinédine Zidane

Zinédine Zidane fez história no futebol ao lado de clubes como Real Madrid e Juventus, além da seleção francesa, com quem venceu a Copa do Mundo de 1998, na final contra o Brasil. Zidane foi autor de dois dos três gols da França na partida decisiva.

O desempenho e o domínio da bola também refletiam nas cobranças de penalidade, garantindo a Zidane o quarto lugar na lista de melhor batedor de pênaltis do mundo.

Na Copa de 2006, o jogador cobrou pênaltis na semifinal contra Portugal e na final contra a Itália, marcando nas duas ocasiões. Em 98, Zidane também acertou a bola na rede durante as cobranças.

Apenas quatro jogadores conseguiram marcar em mais de uma partida decisiva do torneio, e Zidane é um deles. O jogador recebeu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa por três vezes.

Hoje, Zidane é treinador e chegou a ser cotado para dirigir a seleção francesa em 2023.

5. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo soma mais de 800 gols ao longo de sua carreira. Destes, 151 foram marcados em cobranças de pênaltis.

O jogador português chutou 180 vezes da marca do pênalti, alcançando uma conversão de aproximadamente 84% nas penalidades.

Seu primeiro gol em Copas do Mundo, jogando pela seleção portuguesa, foi de pênalti. A cobrança aconteceu em 2006, na partida contra o Irã.

Além de fazer parte da seleção portuguesa, Cristiano jogou pelo Manchester United e pelo Juventus. Hoje, o jogador integra a equipe do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

6. Steven Gerrard

No ranking de melhor batedor de pênaltis do mundo, o ex-jogador inglês Steven Gerrard ocupa a sexta posição com uma taxa de conversão de 92%.

Com a camisa do Liverpool, o jogador alcançou a marca de 46 gols por penalidade na Premier League, desperdiçando apenas nove cobranças.

Gerrard foi o jogador com mais partidas como capitão pelo clube, totalizando 473 jogos. O ex-meio campista também jogou pela seleção inglesa.

Após finalizar sua carreira como jogador, Gerrard tornou-se treinador, atuando nas categorias de base do Liverpool, assim como no Aston Villa e no Rangers.

7. Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero alcançou o seu 250º gol com uma cobrança certeira de pênalti e essa era uma de suas especialidades como jogador: foram 50 gols em 61 cobranças.

O jogador italiano também se destacou nas cobranças de faltas ao longo de sua carreira, acertando 52 bolas a gol, sendo seis delas atuando pela seleção da Itália.

Del Piero jogou pelo Juventus na maior parte de sua carreira, permanecendo no clube por 19 anos como atacante.

Ao lado da seleção italiana, conquistou a taça na Copa do Mundo de 2006, vencendo a França no jogo final da competição.

8. Michael Ballack

O jogador alemão Michael Ballack também se destacou nas cobranças de penalidades ao longo de sua carreira. Foram 29 bolas na rede da marca do pênalti, jogando por clubes e pela seleção alemã.

Ao todo, Ballack cobrou 31 pênaltis em sua carreira, errando, portanto, apenas duas cobranças.

Além da seleção alemã, um dos principais clubes da carreira de Ballack foi o Chelsea, onde permaneceu por quatro anos. Ao lado do time, o ex-jogador conquistou sete títulos.

9. Ronaldinho Gaúcho

O único nome brasileiro entre os melhores batedores de pênaltis é Ronaldinho Gaúcho, que garantiu 44 bolas na rede ao longo da carreira, jogando por clubes como o Barcelona e a seleção brasileira.

Ronaldinho ganhou o prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa por dois anos consecutivos, em 2004 e 2005.

Com a seleção canarinha, o ex-jogador levantou a taça na Copa do Mundo de 2002, após vitória contra a Alemanha.

10. Andrea Pirlo

Com 27 bolas ao gol em cobranças de penalidades, Andrea Pirlo fecha a lista de melhor batedor de pênaltis do mundo.

O jogador italiano integrou clubes como o Milan e o Juventus, além de jogar pela seleção italiana, com quem conquistou a taça na Copa do Mundo de 2006.

Pirlo foi o responsável pelo gol de estreia da seleção da Itália na Copa de 2006, na partida contra Gana.

Já na final da Copa de 2006, a partida contra a seleção da França foi decidida na disputa de pênaltis. Depois de deixar sua marca na história do futebol como jogador, Pirlo agora atua como treinador.

Melhores batedores de pênaltis do Brasil

Analisando o cenário nacional do futebol, é possível encontrar outros nomes que se destacam na marca do pênalti e registram altas taxas de conversão.

Considerando o número de pênaltis acertados em relação ao total de cobranças de cada jogador, os melhores batedores da atualidade são:

Reinaldo, do Grêmio : 23 gols em 24 cobranças;

: 23 gols em 24 cobranças; Edenilson, do Atlético Mineiro : 16 gols em 18 cobranças;

: 16 gols em 18 cobranças; Hulk, do Atlético Mineiro : 26 gols em 29 cobranças;

: 26 gols em 29 cobranças; Raphael Veiga, do Palmeiras : 25 gols em 29 cobranças;

: 25 gols em 29 cobranças; Gabigol, do Flamengo: 39 gols em 44 cobranças.

Vale destacar que os números consideram a temporada de 2022, mas como os jogadores seguem ativos, o ranking pode mudar até o final da temporada de 2023.

