Quem é Sebastião Reis Coelho, o corajoso advogado que ‘lavou a alma’ de milhões de brasileiros

Sebastião Reis Coelho, advogado do bolsonarista, Aécio Lúcio Costa Pereira, réu pelo 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF), ganhou destaque nesta quarta (13) durante o julgamento de seu cliente. Na Corte, ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes se declarar impedido e ainda disse que os magistrados são “as pessoas mais odiadas” do Brasil.

Ex-desembagador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF), ele iniciou sua carreira em 1991, quando foi nomeado juiz substituto. Coelho atuou na Auditoria Militar da corte, se tornou Ouvidor-Geral Eleitoral do TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) e se tornou desembargador em 2013.

Em outubro de 2022, como vice-presidente do TRE-DF, anunciou sua aposentadoria após 30 anos de magistratura.