Quem é Wes Anderson? Conheça o cineasta que virou trend nas redes sociais

Enquadramentos rigorosamente simétricos, uma paleta de cores selecionada e (muita) nostalgia em cada cena – esses são alguns sinais de que você provavelmente está em um filme do Wes Anderson. A linguagem do diretor é tão forte que pessoas do mundo todo estão criando vídeos com o estilo do cineasta texano.

Tudo começou quando Ava Williams compartilhou um vídeo no TikTok inspirado em Anderson no dia 8 de abril. Desde então, a gravação foi vista mais de 12 milhões de vezes, criando uma trend nas redes sociais.

Seja um dia na piscina do hotel, uma tarde de feriado ou uma simples ida ao mercado, tudo pode ser romantizado nessa trend. No TikTok, a hashtag #wesandersontrend já ultrapassa 12 milhões de visualizações.

Mas afinal, quem é Wes Anderson?

Wes Anderson nasceu no Texas, Estados Unidos, e é cineasta, produtor, roteirista e ator. Estudou filosofia e, durante a faculdade, conheceu o ator Owen Wilson, com quem realizou o seu primeiro curta-metragem, chamado Bottle Rocket (1994).

O diretor foi indicado três vezes a Melhor Roteiro Original no Oscar, por “Os Excêntricos Tenenbaums” (2001), “Moonrise Kingdom” (2012) e “O Grande Hotel Budapeste” (2014), este último também lhe rendeu a indicação de Melhor Diretor. Além disso, o cineasta concorreu por Melhor Animação com “O Fantástico Sr. Raposo” (2014).

Wes Anderson costuma trabalhar com atores de alto nível e os dirige de uma maneira original e peculiar, em tons quase teatrais.

Bill Murray, protagonista de “A Vida Marinha com Steve Zissou”, participou de oito filmes, e Owen Wilson de sete. Jason Schwartzman, Adrien Brody e Willem Dafoe também são recorrentes nas produções de Anderson.

Além disso, o diretor conta com colaborações de amigos na hora de escrever o roteiro. Com diálogos peculiares e inusitados, ele ainda usa de sequências de cenas para dividir a narrativa, lembrando uma estrutura teatral.

Anderson também utiliza alguns enquadramentos e movimentos parecidos entre um filme e outro. Uma dessas técnicas é o travelling, em que o cineasta acompanha os personagens andando com a câmera em um trilho. Esse estilo de filmagem está presente em “Viagem a Darjeeling” (2017) e “Moonrise Kingdom” (2012).

Sua influência na moda, arquitetura e decoração de interiores é tão notável que não é difícil achar um bar inspirado em seus filmes ou um fashion film com sua direção.

A marca francesa de luxo Louis Vuitton, por exemplo, criou uma bolsa conceito inspirada no filme “Viagem a Darjeeling“ (2007), e a Lacoste, Gucci e Bally tornaram o filme “Os Excêntricos Tenenbaums” (2001) o grande tema de suas coleções de inverno 2015. E em 2016, o cineasta dirigiu uma campanha para a marca H&M.

“Come Together” – a H&M Holiday Short Film directed by Wes Anderson

Além disso, o Bar Luce, na Fundação Prada, em Milão, teve assinatura do cineasta. Projetado por Anderson, o Bar replica nas atmosferas vintage dos anos 1950.

O novo filme de Wes Anderson, “Asteroid City”, tem data de estreia para agosto deste ano. E conta com Tom Hanks, Maya Hawke e Margot Robbie no elenco.

Asteroid City – Official Trailer – Only In Theaters June 16