Quem pode substituir Renato Augusto no Corinthians?

Fernando Lázaro tem uma escolha difícil. Quem vai substituir Renato Augusto no Corinthians?

A resposta virá nesta quarta (12) em partida contra o Remo, no Mangueirão, em Belém. É a estreia do Alvinegro na Copa do Brasil.

Maycon, Adson ou Matehus Araújo são opções. Técnico pode mudar o esquema tático ou tentar um jogador que faça a mesma função. Renato Augusto lesionou o joelho, em 06 de abril, em partida pela Libertadores.

Quem seria?

O volante Maycon entrou no lugar de Renato Augusto na partida contra os uruguaios. Deu resultado, o Timão venceu o Liverpool por 3×0 sem dificuldades, mesmo tendo ficado, em campo, mais desorganizado sem o camisa 8.

Os meias Adson, mais centralizado, ou Matheus Araújo, por semelhança de posição, são outras opções.

A escolha destes jogadores implica na mudança de esquema tático. Imitar a atuação de Renato Augusto é uma opção, mas o meia dá um tipo de qualidade ao time que faz falta.

Renato Augusto chegou ao Parque São Jorge em 2013, foi para a China em 2016 e voltou em 2021. A presença dele em campo criou um tipo de “renatodependência” corinthiana.

O timão tenta um reforço para substituir o camisa 8, mas ainda não fez a contratação de um substituto direto. Para o jogo contra o Remo, Lázaro escolheu os seguintes jogadores:

Os relacionados do Timão para a estreia na Copa do Brasil! 📋#VaiCorinthians pic.twitter.com/8VM85k2qo4 — Corinthians (@Corinthians) April 11, 2023

O time viajou nesta terça (11) para Belém.

Para o jogo de estreia, as ausências do zagueiro Caetano e do atacante Júnior Moraes, que estão em transição, estão confirmadas. O lateral Rafael Ramos e o zagueiro Balbuena também não jogarão.

Recuperação

Nesta terça, Renato Augusto passou por uma artroscopia no joelho, um tipo de procedimento minimamente invasivo. Ele deixou a partida contra o Liverpool, do Uruguai, por conta de uma lesão na estreia do Timão na Libertadores. Porém, a cirurgia serviu para corrigir um problema anterior. O procedimento foi realizado pela equipe do Dr. Joaquim Grava.

O ídolo postou uma mensagem de agradecimento ao apoio que tem recebido:

A cirurgia foi um sucesso. Já, já estarei de volta, ainda mais forte. Renato Augusto, jogador do Corinthians

Não há previsão para o retorno aos gramados.

Pior sem ele

O timão sem Renato Augusto tem um desempenho completamente diferente quando comparado com os jogos em que o craque joga. Na prática, o ataque trabalha e marca mais gols. O Corinthians sem Renato Augusto:

4 Jogos

1 Vitória

1 Empate

2 Derrotas

4 Gols Marcados

O aproveitamento sobe com o meia. O Corinthians com Renato Augusto:

10 Jogos

6 Vitórias

4 Empates

Nenhuma derrota

19 Gols Marcados

História

Nos últimos 5 anos, o Corinthians venceu apenas uma vez em estreias da competição. Perdeu uma e empatou três. Os títulos vieram em 1995, 2002 e 2009, ou seja, há um jejum de 14 anos. Ano passado, o time ficou com o vice ao perder para o Flamengo.