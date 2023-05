“Quem pratica crime, bandido é”, diz Rodolfo Nogueira sobre invasores de terras na CPI do MST

A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as invasões realizadas pelo MST teve início nesta terça-feira (23) sob o comando do deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS).

Apesar do expressivo aumento de invasões ocorridas neste ano, após a posse de Lula, diversos deputados de esquerda questionaram o objeto da CPI do MST, sendo rebatidos pelos parlamentares de direita.

Rodolfo Nogueira (PL-MS), citou o artigo quinto da Constituição Federal que garante o direito de propriedade particular e também o artigo 161 do Código Penal, sobre o crime de invasão com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante recurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.

“Crime! Crime. Crime também a depredação, a destruição de propriedade particular. A destruição de plantações, o abate de animais, destruição de currais e edificações, moradias, crime assim como atear fogo em maquinários, em currais. São crimes tipificados no nosso Código Penal. E quem pratica crime, bandido é! Quem pratica esse crime de invasões e de destruições, infringe o Código Penal, portanto é bandido”, disse Rodolfo Nogueira

“Essa CPI tem a missão de trazer a verdade para o Brasil. Que há anos o agronegócio vem sendo refém desse tipo de movimento que, ao invés de juridicamente e pela lei conseguir suas terras pela reforma agrária, não, incita e comete crimes”, finalizou Nogueira.