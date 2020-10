Por William Farias /

Mandado positivo, é com esse resultado que destacamos o mandato do vereador Wilson Sami (MDB), em quase 4 anos de trabalho na Câmara Municipal de Campo Grande, e com mais de 16 anos atuando com trabalhos sociais voltados para a população carente na Capital, ou seja, atendendo as necessidades da comunidade.

Wilson Sami tem 67 anos, dos quais dedica mais de 32 à medicina. Casado e pai de dois filhos, o filho de imigrantes de libaneses nasceu e se formou em Campo a Grande, onde concluiu sua graduação na UFMS. Atuando como ginecologista e obstetra na saúde pública, já fez mais de 11 mil partos no Estado.

Sami tem muito trabalho prestado e sendo realizado, em entrevista a nossa reportagem o vereador mostrou um pouco de sua jornada ao longo desse 1° mandato na Câmara Municipal, ele apresentou diversos projetos de Lei, visando o desenvolvimento da nossa cidade, projetos voltados às áreas da saúde, segurança, educação e integridade da família campo-grandense.

O parlamentar já apresentou 1.525 solicitações ao executivo municipal, mas destaca que “a população não entende realmente o trabalho que desenvolvemos.

Já que não nos cabe administrar diretamente os interesses e bens do município, mas indiretamente, votando Leis e proposições, apontando providências e fatos ao prefeito, através de indicações, para que a se tome soluções administrativas”.

MAIS DE 130 PROJETOS

Ao todo o vereador elaborou e participou de mais de 130 projetos, que incluem Projetos de Lei e Decretos Legislativos juntamente com os demais colegas vereadores, dos quais cerca de 55 foram aprovados.

Entre os de minha autoria estão:

LEI n. 6.002 – “DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO INTEGRAL AO PORTADOR DE PRÉ DIABÉTICO NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

LEI Nº 6.265/19 – “INSTITUI NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, O DIA DO NASCITURO, E A SEMANA DA VIDA”

LEI Nº 6.311/19 – “AUTORIZA A CRIAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE CUIDADOS E PREVENÇÃO ÀS DROGAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS” –

PROJETO DE LEI N. 9.666/20 – “INSTITUI O PROGRAMA FILA ZERO PARA ATENDIMENTO IMEDIATO DE PESSOAS DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

LEI Nº 6.508/20 -“CONFERE AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS, O TÍTULO DE “CIDADE MORENA”.

MELHORIAS PARA OS BAIRROS

Fortalecendo o trabalho de fiscalização ao longo deste primeiro mandato o vereador Dr. Wilson Sami, foi responsável, até o momento, por aproximadamente duas mil e quinhentas indicações que visam fiscalizar serviços necessários, como iluminação pública, pavimentação, infraestrutura em geral, saúde e segurança pública, nos bairros e regiões de Campo Grande.

Indicações estas, apresentadas à Câmara Municipal e encaminhadas à Prefeitura de Campo Grande.

12 BAIRROS E 3,5 MIL PESSOAS ATENDIDAS

Levar o bem-estar e a saúde à população é sua prioridade. O Gabinete Itinerante, em suas 12 edições, levou nosso trabalho às mais variadas regiões da Capital, contemplando bairros como Itamaracá, Sílvia Regina, Zé Pereira, Jardim Anache, entre outros, atendendo aproximadamente 3.500 pessoas com serviços gratuitos das áreas médica (ginecologista, pediatra e oftalmologista), psicológica, social, encaminhamento para o mercado de trabalho e, junto à população, consolidando o trabalho em busca de melhorias para os bairros.