Em frequentes reuniões e encontros pelo Estado de Mato Grosso do Sul, o pré-candidato a governador pelo MDB, André Puccinelli sempre ressalta que o compromisso do pré-candidato a deputado federal Carlos Bernardo é implantar a faculdade de Medicina no Estado de Mato Grosso do Sul.

“Precisamos de um representante em Brasília-DF, na Câmara Federal, que atenda às necessidades na área da educação e saúde e de todas as demandas necessárias para alavancar nosso querido e amado Estado de Mato Grosso do Sul. Carlos Bernardo é o homem certo para essa missão!”, disse o pré-candidato ao governo André Puccinelli.

Puccinelli ainda destacou a importância da educação de qualidade, e afirmou que irá apoiar projeto para implantação de uma faculdade de Medicina em Mato Grosso do Sul. “O Carlos Bernardo hoje tem quase 11 mil alunos frequentando a UCP. Saúde tem sempre muita demanda e ter profissionais qualificados é fundamental para que possamos salvar vidas, Mato Grosso do Sul precisa ter mais uma faculdade de Medicina”, Concluiu.

Carlos Bernardo é pré-candidato a deputado federal pelo MDB e CEO da Universidade Central do Paraguai (UCP).

LIDERANÇAS NO ESTADO APOIAM CARLOS BERNARDO

Em Batayporã, O ex-vereador Cabo Máximo, juntamente com os vereadores Maurício Ribeiro e Dilsinho do Bairro da Festa, correligionários do MDB, foram até Campo Grande para oferecer apoio à pré-candidatura de Carlos Bernardo, que residiu por anos na região do Vale do Ivinhema. “Nosso partido está mobilizando para que o André Puccinelli seja nosso próximo governador, e o Carlos Bernardo é um nome forte, nosso amigo de longa data e estaremos trabalhando para que ele seja eleito nosso deputado federal e represente nossa região na Câmara Federal”, afirmou Cabo Máximo.

Em Caarapó, Carlos Bernardo firmou compromissos ao lado do pré-candidato a governador André Puccinelli e de lideranças locais, conversando com comerciantes, empresários e moradores.

Em Nova Itamarati, Carlos Bernardo ouviu os produtores rurais e comerciantes, onde conversaram sobre o grande potencial de crescimento de produção do Distrito e reivindicaram um projeto em nível federal que possa alavancar ainda mais o crescimento da região. “Caso eu seja candidato e se o povo da fronteira e do Mato Grosso do Sul me der uma representação em Brasília, serei incansável na busca da emancipação de Nova Itamarati. A vontade do povo precisa ser respeitada e tudo que eles querem é mais incentivo para produzir alimentos, gerar empregos e renda para o Brasil e vamos em busca disso, comentou o pré-candidato.

Família Zanatta, tradição de quase 70 anos

O pré-candidato a deputado federal Carlos Bernardo foi recebido pelo patriarca da família Luíz Zanatta, e firmou compromisso que é um dever dos homens públicos incentivando e valorizando as festas tradicionais e a cultura popular, através de projetos e Leis que garantam a manutenção histórica de fatos, personagens e legados que precisam ser deixados para as próximas gerações. “O que o senhor e sua família fazem aqui é muito maior do que se possa imaginar, isso precisa ser registrado em um livro ou documentário, por exemplo para que não se perca no tempo”, finalizou Carlos Bernardo.

Na capital lideranças abraçam suas ideias

Na capital, lideranças e outros pré-candidatos a deputado estadual estão abraçando suas ideias e se unindo no mesmo propósito de ter uma liderança que faça a diferença em Brasília-DF.

Em reuniões que o pré-candidato foi convidado a participar, Carlos sempre ressalta um dos principais pontos que merece muita atenção por parte todos, “precisamos de educação de qualidade, de emprego e geração de renda. Os nossos jovens precisam ter condições de exercer os cargos oferecidos no mercado de trabalho mais para isso é preciso uma educação de qualidade, para preparar” ressalta frequentemente Carlos Bernardo.