O candidato a deputado federal, Marcelo Miglioli (União), falou sobre a implementação de um projeto macro para Mato Grosso do Sul e como vai trabalhar para não só ser um deputado que traz recursos para os municípios.

“Eu não quero ser mais um deputado que está de pires na mão pegando recurso em Brasília e levando para o município. Eu quero fazer a diferença na vida dos sul-mato-grossenses. Se olharmos friamente nossa bancada tem pouca representatividade, somos só oito parlamentares e se não me engano São Paulo são 88 parlamentares. Se não juntarmos a bancada não conseguiremos fazer uma agenda forte para o nosso Estado”, explica Miglioli.

Para Marcelo Miglioli, uma das primeiras ações, se caso eleito, é unir a Bancada Federal de MS para tocar projetos para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, como na área de logística: as ferrovias que quase não são usadas no estado, a duplicação da BR-262.

