Todas as quintas-feiras os campo-grandenses podem acompanhar gratuitamente apresentações musicais de diversos estilos na Praça dos Imigrantes, mas para quem ainda está saudoso com o Carnaval fora de época da semana passada, nada melhor que continuar no ritmo do samba. E será isso que as meninas do grupo Sampri vão trazer nesta edição, no dia 28, a partir das 19 horas.

O show é uma realização da Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e faz parte da programação do 2º Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande.

Sobre o Grupo Sampri

Vindas de uma família de ritmistas e convivendo com rodas de samba desde pequenas, as irmãs Magally, Luciana e Renata tiveram um envolvimento natural com a música, que as levou à formação do grupo em 2002.

A influência se juntou ao talento de cada uma delas tanto como cantoras quanto instrumentistas: Magally se apresenta com o cavaco, Luciana dita o tempo pelo pandeiro e Renata dedilha as melodias no violão.

Completando 20 anos de carreira, o trio de sambistas campo-grandenses deve trazer canções autorais já conhecidas do público, como “Menino Travesso” e “Fuzuê de Malandro”, além de sucessos de mestres do gênero, como Noel Rosa, Cartola e Zeca Pagodinho.

Serviço:

A Quinta Cultural é uma oportunidade da população curtir boas músicas enquanto visita os 28 estandes da Praça dos Imigrantes, que oferecem opções de gastronomia, artesanato e outras variedades.

A praça dos imigrantes fica na Rua Rui Barbosa – esquina com a Joaquim Murtinho, no Centro.