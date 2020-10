O tempo se mantém instável nesta quinta-feira (22) em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Com períodos de sol, ar abafado e pancadas de chuva nos períodos entre tarde e noite. As condições estimadas para o dia são de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas, especialmente nas regiões pantaneira, central, norte e bolsão.

Apesar das baixas chances de chuvas nas demais áreas, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não descarta a possibilidade de ocorrência de chuva isolada devido a formação de instabilidades ao longo do dia, uma vez que a umidade e a temperatura favorecem essas condições. A umidade relativa do ar permanece elevada com variação entre 95% a 50% no decorrer do dia. Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. Para esta quinta a temperatura mínima prevista para o Estado é de 21°C e a máxima de 37°C. Para a capital variação está estimada em 23°C a 32°C.