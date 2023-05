Quinta-feira será quente, com pancadas de chuva em MS

O tempo segue instável, com pancadas de chuva nesta quinta-feira (4), em Mato Grosso do Sul. Na Capital do Estado, a temperatura máxima atinge 29°C, com pancadas de chuva durante a tarde. Durante a noite, a temperatura permanece em 21°C.

Em Dourados, a máxima será de 29°C, também com pancadas de chuva durante a tarde. De acordo com dados dos Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Três Lagoas terá máxima de 30°C.

Em Corumbá, o dia será quente, com máxima de 31°C. Aquidauana terá máxima de 30°C. Pancadas devem ocorrer em Rochedo, Corguinho e Rio Negro, com máxima de 30°C durante a tarde. Coxim e São Gabriel terão calor de 33°C.