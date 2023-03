A quinta-feira (2) segue com o tempo segue instável no Estado, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul. E o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) recomenda atenção aos municípios que já se encontram com o solo encharcado, havendo risco de alagamentos e inundações.

Para a Capital, espera-se pancadas de chuvas e trovoadas durante o dia, com temperatura mínima de 21°C e máxima de 29°C. Em Dourados, a mínima será de 20°C e a máxima de 29°C. Na Sul-fronteira, em Ponta Porã, termômetros marcam de 21°C a 26°C. Na região Leste, em Anaurilândia, a temperatura pode chegar a 30°C.

Na região do Bolsão, as mínimas ficam em torno de 22°C e a máxima de 31°C. No Pantanal, mínimas de 24°C e máximas podem chegar aos 32°C. No norte, mínima de 22°C e máxima de 32°C. A previsão do Cemtec é que durante a semana as chuvas ultrapassem os 100 mm.