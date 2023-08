R$ 19,5 milhões são bloqueados pelo desvio no TCE determina desembargador

O desembargador Luiz Cláudio Bonassini da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, acatou recurso do Ministério Público Estadual e determinou o bloqueio de R$ 19,560 milhões de seis pessoas pelo desvio no Tribunal de Contas do Estado são eles: Douglas Avedikian, Parajara Moraes Alves Júnior, Cleiton Barbosa da Silva, Luiz Alberto de Oliveira Azevedo, José do Patrocínio Filho, Fernando Roger Daga. Esta é a ação criminal envolvendo o contrato entre a corte fiscal e a Pirâmide Central Informática, que somou R$ 9,416 milhões.

O promotor Adriano Lobo Viana de Resende, da 29º Promotoria do Patrimônio Público, recorreu ao TJMS após a juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª Vara Criminal, negar o pedido de sequestro dos réus pelos crimes de peculato, corrupção e organização criminosa.

Os réus também respondem pelo suposto desvio na área cível e a ação por improbidade administrativa tramita na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos.

Sem funcionários e equipamentos de informática, conforme a denúncia, a Pirâmide Central Informática, de José do Patrocínio Filho, ganhou contrato de R$ 7,4 milhões sem licitação com o Detran. Na época, o presidente do órgão de trânsito era o atual deputado estadual Gerson Claro.

O atual presidente da Assembleia Legislativa chegou a ser preso na Operação Antivírus e acabou demitido por Reinaldo Azambuja (PSDB) após ser afastado do cargo e ser proibido de acessar o prédio do Detran.

O bloqueio de R$ 19,5 milhões ocorreu na ação penal.