R$ 260 milhões por ano: quem é o jogador mais bem pago da NFL atualmente

Depois de meses de negociações, tuítes polêmicos e até mesmo uma carta solicitando troca de time na NFL, finalmente Lamar Jackson e o Baltimore Ravens entraram em acordo para a renovação do contrato.

O jogador foi draftado por Baltimore em 2018, sendo a última escolha do primeiro round. Neste ano, o contrato do quarterback chegava ao fim, e o novo acordo se tornou problema para o time e o jogador de futebol americano.

Com o início do Draft, e a iminência de perder Lamar Jackson, os Ravens fecharam um contrato de US$ 52 milhões por ano, o que chega a cerca de R$ 260 milhões na cotação atual. O contrato vai até 2028.

Comparação com outros atletas

O salário mensal de Jackson, de 26 anos, é de cerca de R$ 4,3 milhões. Por dia, ele recebe mais de US$ 143 mil. Por hora, quase US$ 6 mil dólares, então US$ 100 por minuto.

Com esse salário, Jackson se tornou o jogador mais bem pago da liga, na frente do quarterback vice-campeão Jalen Hurts (Philadelphia Eagles), que ganha US$ 51 milhões por ano. O atual quarterback campeão da NFL, Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), ganha cerca de US$ 45 milhões por ano.

Lamar Jackson foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada 2019-20 da NFL, é o quinto maior quarterback com jardas corridas (4.437) e tem um total de 125 touchdowns, em cinco temporadas.