Racha: sem autorização da justiça e da executiva nacional, Rose realiza convenção no União Brasil

O imbróglio jurídico envolvendo o diretório do União Brasil, MS, parece estar longe de chegar ao fim. Em novo capítulo da briga pelo comando do diretório estadual, o Presidente Nacional do União Brasil respondeu por meio de um ofício ao desembargador José Marcos de Brito Rodrigues que a convenção para eleição do diretório regional deliberada para este sábado, 29, foi cancelada, cumprindo a decisão do TJMS – Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Em uma nova decisão judicial o juiz Waldir Marques, do TJMS, negou liminar no mandado de segurança e manteve suspensa a nova eleição da executiva regional do União Brasil, prevista para este sábado, 29.

Mesmo com as derrotas judiciais e sob cancelamento da executiva nacional, a ex-deputada federal Rose Modesto realizou a convenção estadual na manhã deste sábado, 29, no auditório do Indaiá Park Hotel, em Campo Grande. Rose deve judicializar novamente o comando o partido.

Em resposta a redação do Jornal O Contribuinte, a ex-deputada afirmou que não recebeu notificação da nacional, por isso foi votar.

“Olá ! Única notificação que recebi da nacional foi a da convenção de hoje. Por isso fui votar! A executiva nacional não cancelou o edital”, disse Rose.

O presidente estadual do partido, Rhiad, caracterizou o evento organizado pela ex-deputada como um atentado de um ‘bando’ contra a justiça e as instituições

“Se alguém se utilizou de forma falsa representação do partido será responsabilizado pelo crime. É mais atentado perpetrado por esse bando contra a justiça e contra as instituições. Não querem largar o osso”, respondeu Rhiad.

Veja abaixo a nota do presidente nacional Luciano Bivar e o edital de cancelamento da convenção emitido pelo presidente estadual Rhiad Abdulahad.

Nota do Presidente Nacional o Deputado Federal Luciano Bivar:

Senhor Desembargador,

Reportando-me ao Ofício no 6089/2023, de 27 de abril de 2023, informo a Vossa Excelência que a Convenção Ordinária do Estado do Mato Grosso do Sul, prevista para se realizar no dia 29 de abril de 2023, na cidade de Campo Grande, teve sua convocação cancelada por ato da Comissão Regional, conforme se extrai do Edital em anexo, nada mais restando a Nacional para dar cumprimento à decisão exarada.

Sem mais para o momento, apresento os meus cordiais e respeitosos cumprimentos.

LUCIANO BIVAR

Presidente Nacional do União Brasil

EDITAL DE CANCELAMENTO DE CONVENÇÃO ESTADUAL

O Presidente da Comissão Executiva Estadual do União Brasil de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem informar a quem interessar e os seus convencionais, o CANCELAMENTO da Convenção Estadual do União Brasil de Mato Grosso do Sul que se pretendia realizar no dia 29 de abril de 2023, às 08:00 horas (horário local) no auditório do Indaiá Park Hotel, situado na Av. Afonso Pena, 354, Bairro Amambai, em Campo Grande/MS.

O presente cancelamento se faz necessário em virtude da determinação judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul nos autos de Agravo de Instrumento n° 1405238-05.2023.8.12.0000, onde foi determinada a validação da convenção estadual realizada no dia 04/04/2023, mediante atendimento integral dos ditames estatutários.

Campo Grande/MS, 28 de abril de 2023.

RHIAD ABDULAHAD

Presidente do Diretório Estadual do União Brasil Mato Grosso do Sul