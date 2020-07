Foram 10.426 autuações de infração de transito nos primeiros seis meses em Campo Grande, e a queda foi de 41% em relação ao mesmo período de 2019. O balanço foi divulgado ontem no final da tarde pelo BPMTran (Batalhão de Transito da Polícia Militar de Campo Grande), que ainda destacou que houve queda de 33% no número de acidentes com vítimas fatais. Já nos acidentes sem mortes teve queda de 31,63%.

Conforme o levantamento ainda, foram tirados de circulação 865 condutores dirigindo embriagados, sendo que deste total, 134 foram presos em flagrante com base no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito. A polícia de transito ainda flagrou 772 motoristas inabilitados, ou seja, sem carteira nacional de habilitação.

Para a polícia de transito a diminuição no número de ocorrências é motivada pelas ações preventivas como as blitzes e o uso de radar móvel, principalmente com foco na efetivação da “Lei Seca”.