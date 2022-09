Radialista e servidor público é preso acusado de estuprar uma menina de 13 anos em Jardim. O caso chegou até a Delegacia da Mulher pelo Ministério Público através de uma denúncia de que um jovem de 28 anos estaria se relacionando com uma menina de 13.

Os investigadores passaram a fazer diligências e confirmaram a informação. O radialista estava residindo com a menor e ao ser preso, afirmou que ela consentia o relacionamento sexual. Contudo não há consenso, de acordo com o Código Penal, pelo fato da vítima ser menor de 14 anos. “Ele estava em situação flagrancial, por isso a prisão dele”, afirmou a Delegada Allana Mazaro, da DAM de Jardim. O radialista foi encaminhado ao presídio Máximo Romero, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.

A Prefeitura de Jardim publicou uma nota de repúdio sobre o caso. “A Prefeitura Municipal de Jardim vem a público manifestar profundo sentimento de repúdio a qualquer tipo de violência, seja física, verbal ou psicológica a qualquer pessoa. Esclarece ainda que, todos os fatos estão sendo apurados pelos órgãos competentes, dentre eles, o Poder Judiciário, ressaltando que confiamos em seus trabalhos. Salientamos que todas as medidas cabíveis serão tomadas a luz da lei, e através do devido processo legal”.