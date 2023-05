Rádio Patrulha de Corumbá prende condutor sem CNH, que causou acidente de trânsito com vítima fatal

Corumbá MS, nesta quinta-feira por volta das 11h, em rondas pela parte alta da cidade a equipe da Rádio Patrulha foi acionada por populares para atender um acidente de trânsito, onde uma criança teria sido atropelada.

No local do Sinistro de Trânsito, o condutor (24) da motocicleta, não habilitado, relatou que seguia o fluxo da via quando a vítima, uma menina de 07 anos, soltou a mão do seu irmão e passou correndo na sua frente, momento em que aconteceu o atropelamento.

A vítima foi levada por populares até o UPA- Guatós, e mesmo após atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O autor foi encaminhado para Delegacia de Polícia pra providências cabíveis.

Foram realizados procedimentos administrativos de Trânsito. (lavrados autos por não possuir habilitação, licenciamento vencido)