Rafael Cabral e Machado reagem a vídeo de briga no vestiário do Cruzeiro; veja

O goleiro Rafael Cabral e o volante Filipe Machado reagiram ao momento em que brigaram no vestiário do Cruzeiro em 2022. Em vídeo publicado nesta terça-feira (5), a assessoria de comunicação celeste colocou os dois atletas para assistirem juntos o episódio três da série “A Virada”, que acompanhou o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro.

Filipe Machado e Rafael Cabral discutiram no intervalo da partida entre Cruzeiro e Operário, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B. A briga iniciou quando o goleiro, um dos capitães da equipe celeste, pediu para os jogadores prestarem atenção enquanto ele fazia cobranças por um melhor desempenho do time.

“A gente fala: brigar é feio, né, velho. Mas somos muito mais amigos agora do que éramos. A gente se conhecia, conversava, óbvio, estávamos no time juntos. Depois que aconteceu tudo isso, a gente conversou lá no quarto. São 30 jogadores, e não conhecíamos a história um do outro. Depois dessa confusão, a gente pôde conhecer. Hoje, somos muito mais amigos, de sair pra jantar e tudo”, relatou Cabral.

Mesmo com a rusga no vestiário, o Cruzeiro venceu a partida por 1 a 0, com gol do centroavante Edu. Graças à vitória, a Raposa se manteve na primeira colocação da Série B, chegou aos 62 pontos e ficou a 11 de distância do vice-líder, o Bahia, que tinha 51.

“Deu tudo certo, graças a Deus. Como a gente fala: teve a briga, e a gente venceu. Se teve a briga e a gente venceu, deu tudo certo. Mas, se não tivesse dado, era uma coisa ruim. Como tu falou, graças a Deus deu tudo certo e conquistamos nosso objetivo no ano passado. Estamos aí, juntos, para escrever mais coisas boas na história do clube”, disse Machado.

Como foi a briga?

Em um primeiro momento após o retorno do Cruzeiro para o vestiário, o centroavante Edu e o lateral-esquerdo Matheus Bidu rebateram as cobranças de Cabral. Posteriormente, Machado se revoltou com o goleiro e teve que ser acalmado pelos laterais-direitos Wesley Gasolina e Leonardo Pais.

Rafael, chateado com a situação, deu uma tapa na mesa cheia de copos de água, que acertaram o atacante Bruno Rodrigues e Daniel Júnior. O goleiro Gabriel Mesquita teve que segurar o líder celeste, que gritava: “Me solta, me solta”.

“O Machado é um exemplo para gente aqui no clube. A luta, a batalha, tudo que você viveu. A tua energia dentro de campo é contagiante para todo mundo. A intensidade, que até fora tem que ser controlada. A gente já conversou, né (risos). (…) Eu e Machado temos uma característica de sermos intensos. Nós cobramos muito e queremos ser perfeccionistas”, disse Cabral.