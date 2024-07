Rancho do Tio Léo promove grande evento com Eco do Pantanal, Chama Campeira e Michela Dutra

Campo Grande se prepara para uma noite de música e dança no Rancho Do Tio Léo, nesta sexta-feira. O local estará de cara nova para receber os amantes do Chamamé e da boa música, com a presença dos renomados grupos Eco do Pantanal e Chama Campeira.



Além das apresentações vibrantes dos grupos locais, o evento contará com a participação especial da talentosa cantora Michela Dutra. Michela destacou a importância do Rancho Do Tio Léo como um ponto de encontro para os aficionados por Chamamé e dança, ressaltando a relevância cultural e musical que o espaço representa para a cidade. “Campo Grande está vivendo um momento especial na música, com nossos grupos e artistas sendo reconhecidos não só no Brasil, mas também no exterior”, afirmou Michela Dutra.



O empresário e promoter de eventos Tio Léo convida toda a região para participar desta noite especial, prometendo uma experiência única de música regional e celebração cultural. Além disso, o Rancho Do Tio Léo oferecerá estacionamento gratuito, facilitando o acesso dos visitantes e garantindo conforto durante o evento.



A festa está marcada e promete animar os baleiros e apreciadores da música sul-mato-grossense em um ambiente acolhedor e festivo. Sexta-feira (19) a partir das 20 hs. Convites antecipados R$ 20,00 no pix (67) 9 9981-4067. Local: Rua Alto da Lapa 81 Jardim Centenário