Um rapaz de 29 anos foi espancado na madrugada desta sexta-feira (31), após passar a noite consumindo bebida alcoólica em uma conveniência da Rua Antonio Maria Coelho, no bairro Cabreúva, em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima disse que ingeria bebida com sua patroa e o filho. O jovem achou que a vítima teria dado em cima de sua namorada e iniciou as agressões. O rapaz ficou com ferimentos no antebraço esquerdo, arranhão no queixo e dores nariz, braço e nas costas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.