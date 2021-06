Na manhã desta quinta-feira (24), rapaz de 20 anos foi preso em flagrante após se envolver em uma briga de trânsito na Avenida Gunter Hans, cruzamento com a Panambi Vera, no Tijuca. Ele portava uma arma de fogo, sem a devida documentação.

Equipe da 10ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foi acionada por conta do desentendimento no trânsito. Quando os policiais chegaram ao local, conversaram com os motoristas envolvidos, que decidiram não representar criminalmente um contra o outro.

No entanto, os militares notaram a arma de fogo na cintura do rapaz de 20 anos. Com ele, foi apreendida a pistola calibre 22, municiada. Ele relatou que não tinha registro e acabou preso em flagrante pelo porte ilegal.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia Civil.