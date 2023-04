Rapaz que assassinou ex-mulher em São Paulo é preso na casa de parentes em Campo Grande

Jean Vitor de Lima Pereira Pequeno, de 22 anos, acabou preso na tarde desta segunda-feira (24) sob a acusação de ter assassinado a sua ex-mulher, Stefani Cardoso dos Santos, de 20 anos, na madrugada da última quinta-feira (20) na cidade de Monte Mor, no interior de São Paulo. Ele estava escondido na casa de familiares no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão aconteceu por meio de um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo, e cumprido por policiais da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

Conforme divulgado, Jean Vitor não aceitava o fim do relacionamento com Stefani e na madrugada de quinta-feira, esteve na residência da vítima, abordando ela assim que ela retornou do trabalho.

A jovem e o acusado iniciaram uma discussão, mas Jean teria partido para cima da ex-mulher a agredindo violentamente e efetuando ao menos três disparos que acertaram o rosto, o abdômen e o ombro direito de Stefani.

Ela chegou a ser socorrida pelo próprio pai e encaminhada para o Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus, em Monte Mor, mas ela não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Jean fugiu logo após cometer o crime e comprou uma passagem de ônibus endereçada para Campo Grande, onde se refugiou na casa de parentes. Quando os policiais o encontraram, ele não ofereceu resistência e confirmou que assassinou a ex-mulher e fugiu para a capital sul-mato-grossense.

A prisão foi comunicada aos Poderes judiciários de Mato Grosso do Sul e de São Paulo e a Polícia Civil de São Paulo está providenciando a transferência do indivíduo para o município de Monte Mor.