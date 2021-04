As máscaras parecem que vieram mesmo para ficar. Pensando no desconforto, ou talvez no conforto, que elas podem proporcionar, o rapper e produtor musical Will.i.am, líder da banda Black Eyed Peas, criou um novo modelo de máscara de proteção com fones de ouvido Bluetooth acoplados. Batizado de “Xupermask” e desenvolvido em parceria com a empresa americana Honeywell,

Com um filtro altamente tecnológico que é capaz de filtrar até 99,9% das impurezas do ar, a máscara mistura materiais plásticos, elastano e um sistema HEPA de filtragem de ar, que pode auxiliar na proteção contra o Sars-Cov-2. Os fones de ouvido acoplados possuem cancelamento de ruídos, luzes de LED e bateria com autonomia para até sete horas de música, sistema de ventilação para controle do calor e foi criada para durar até um ano sem a necessidade de manutenção ou troca dos filtros, apenas a higienização dos tecidos.

O número de Xupermasks vendidas será limitado e o produto terá poucos lotes, em um esquema parecido com o que é usado pela marca de roupas urbanas Supreme. Cada lote terá uma combinação de cores única que vai durar somente até o fim dos estoques. A relação do rapper Will.i.am com a tecnologia não é algo novo, em uma das pausas da banda, Will chegou a trabalhar como consultor de inovação tecnológica na Intel e chegou a apresentar um podcast sobre o tema.