Rayssa Leal conquista o ouro do skate street no X-Games, no Japão

Rayssa Leal é ouro. E de novo! A brasileira conquistou, neste sábado (13), em Chiba, no Japão, a medalha de ouro no X-Games . A fadinha participaria da final da categoria street feminino, mas a competição foi cancelada por causa da chuva, então os resultados das rodadas preliminares, disputadas na sexta-feira(12), foram levados em consideração.

No somatório, Rayssa chegou aos 88,33 pontos. Ela superou as japonesas Momiji Nishiya, atual campeã olímpica da categoria, e Rizu Akama.

“Conquistei minha segunda medalha de ouro no X-Games”, comemorou a atleta na rede social.

Também no Japão, a brasileira havia ganhado ouro no X-Games em 2022. A atleta de 15 anos entrou para a história do esporte brasileiro ao ganhar a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio na categoria street. Quem, na época, levou o outro foi a japonesa Momiji Nishiya, portanto, uma inversão no pódio de 2021 para o ponto mais alto do X-Games atual entre as atletas.