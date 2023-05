Rayssa Leal perde no “Oscar do Esporte”, mas tieta Messi e Lewandowski; veja

Rayssa Leal, estrela do skate, atacou de fã no Prêmio Laureus, conhecido como o “Oscar do Esporte”. No evento, realizado nesta segunda-feira (8), a brasileira tirou fotos os jogadores Lionel Messi, do PSG, e Robert Lewandowski, do Barcelona.

A “Fadinha” postou as duas fotos em suas redes sociais. O polonês representou a iniciativa esportes para o bem e o argentino recebeu os troféu de melhor atleta masculino.

Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo disputaram o troféu de melhor atleta em esportes de ação, mas foram superados pela esquiadora americana Eileen Gu, que compete pela China. A “Fadinha”, em sua segunda indicação, era considerada a favorita.

Com o resultado, o Brasil estende seu jejum de conquistas no Laureus para sete anos. O último a faturar o prêmio foi Daniel Dias, na categoria melhor atleta paralímpico, em 2016.