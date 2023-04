Real Madrid rebate presidente do Barcelona: “Qual foi o time da ditadura?”

Esta segunda-feira (18) foi dia de um clássico espanhol inesperado. E fora dos gramados. O Real Madrid publicou nas redes sociais um vídeo no qual rebate o presidente do Barcelona, Joan Laporta, que insinou que o clube da capital espanhola teria sido favorecido pelo regime de Francisco Franco. O ditador governou o país entre 1936 e 1975, quando morreu.

O título do vídeo é “Qual foi o time do regime?”. Usando imagens de arquivo, o Real Madrid apontou que o estádio do rival foi inaugurado por um ministro franquista e mencionou que o Barcelona chegou a nomear o ditador como sócio honorário. O clube merengue também afirma que teve jogadores assassinados, presos ou exilados durante a Guerra Civil Espanhola, que teve início após o golpe de estado promovido por Franco.

O tweet com o vídeo alcançou mais de 100 mil compartilhamentos em menos de um dia.

Por outro lado, seguidores lembraram nas redes sociais que o clube da Catalunha chegou a ter um presidente morto a tiros de fuzil por uma milícia franquista. E que o clube esteve sob intervenção durante o regime, mostrando que a questão é mais complexa do que parece.

Tensões aumentaram recentemente

Vale destacar que as tensões entre os clubes aumentaram após a justiça espanhola começar a investigar o Barcelona por pagamentos suspeitos ao vice-presidente da comissão de arbitragem da Espanha, José María Enríquez Negreira. O Real Madrid protestou e em seguida as trocas de farpas não pararam mais.