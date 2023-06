Reavaliação positiva da produtividade eleva projeções para a soja

Os dados mais recentes da ABIOVE apontam para um crescimento da produção de soja em grão em relação à projeção do mês passado, de 155 milhões de toneladas para 156 milhões. O aumento é resultado da reavaliação positiva das empresas associadas à entidade quanto à produtividade.

O processamento da soja também cresce, das 53 milhões de toneladas observadas na última projeção para 53,2 milhões no mais recente cenário. De acordo com dados amostrais dos quatro primeiros meses deste ano, o esmagamento corrigido pelo percentual amostral foi de cerca de 16,6 milhões de toneladas, 3,5% superior ao registrado no mesmo período de 2022 (16,1 milhões de toneladas).

As projeções para os coprodutos da soja foram moderadas. A produção de farelo teve um incremento de 100 mil toneladas, passando de 40,6 milhões da avaliação anterior para as atuais 40,7 milhões de toneladas. O óleo de soja segue com uma produção estimada em 10,7 milhões de toneladas.

Exportações

A demanda internacional pelos produtos do complexo brasileiro da soja puxou as estimativas de exportação para este ano.

A soja em grão aumenta de 95,7 milhões de toneladas aferidas na projeção anterior para 97 milhões no atual balanço. A comercialização internacional do farelo de soja aponta um pequeno crescimento, de 21,4 milhões de toneladas para 21,9. Desta vez, a exportação de óleo de soja também teve variação positiva, de 2,1 milhões de toneladas para 2,3.

Esses volumes trazem uma expectativa de receita com exportações de US$ 65,5 bilhões neste ano. Sendo US$ 52,6 bilhões da soja em grão, US$ 10,3 bilhões do farelo e US$ 2,6 bilhões do óleo de soja.