Em disputa eletrizante com Simone Biles dos Estados, Rebeca Andrade conquista medalha de prata no individual geral nas Olímpidas de Paris 2024. A americana levou a medalha de ouro. Sunisa Lee dos EUA, ficou com a medalha de bronze. E Flávia Saraiva, que representou o Brasil na competição, terminou em 9º lugar.