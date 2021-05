A Avenida Marechal Deodoro começou a ser capeada nesta quinta-feira (27) na pista bairro-centro, perto do Terminal Aero Rancho. A pavimentação tem o mesmo padrão das rodovias federais, com asfalto polimerizado, mais resistente e de maior durabilidade. O polímero é um componente químico, semelhante a uma fibra, que é adicionado ao cimento asfáltico.

O mesmo asfalto foi usado na pista centro-bairro, onde o serviço está 80% concluído, falta apenas o trecho até o Terminal Bandeirantes, onde está programado trechos da drenagem prevista.

A utilização do asfalto polimerizado na pista bairro-centro, segundo os engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, exigiu a reconstrução da pista, desde a terraplanagem e a base porquê o material antigo (aplicado há mais de 30 anos) já estava comprometido. Na pista centro-bairro, antigo trecho da BR-060, foi aproveitado a base feita com solo cimento adequada para o pavimemto com polímero.

Até o incio da próxima semana será feito 1 km de pista (entre o terminal Aero Rancho e a Avenida Panambi Verá), metade do trajeto que termina na rotatória com a Avenida Manoel da Costa Lima.

A Avenida Marechal Deodoro é um braço do Corredor Sudoeste do transporte coletivo, ligação dos terminais Aero Rancho e Bandeirantes com o Centro da cidade, com faixa exclusiva para os ônibus, projetada para reduzir o tempo de espera dos usuários.

O projeto prevê a implantação de 1,1 km de drenagem e a execução de 5,5 km de recapeamento, além da implantação de 4 estações de pré-embarque.

Está programado o recapeamento da Rua Urubupungá, última rua do Bairro Guanandi, que servirá de acesso à Marechal Deodoro para os veículos que vêm do Aero Rancho ou do Centro, pela Avenida Thyrson de Almeida.

Nesta quinta-feira foi iniciada uma alça de acesso para os veículos que sobem a Avenida Ezequiel Ferreira (que a partir deste trecho será mão única), entrarem na Rua Urubupungá. Para mais informações acesse http://www.campogrande.ms.gov.br