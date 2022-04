Desde o início da semana, os veículos estão circulando em meia pista, dividindo espaço com as equipes da empresa que estão recapeando a Avenida Salgado Filho, a partir do cruzamento com a Avenida Calógeras. Nesta etapa, receberá asfalto novo uma extensão de 1.655 metros até

a esquina com a Rua Orfeu Bais, logo após a travessia do viaduto Hélio Macedo. Na fase seguinte está planejada a aplicação de asfalto novo no trecho final de 1.200 metros até a Avenida Tiradentes. Os primeiros 1.500 metros da avenida, que tem 4,3 km de extensão, foram recapeados há 2 anos, entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Fábio Zahran, na Vila Progresso.

Na manhã desta quarta-feira (6), a prefeita Adriane Lopes acompanhou o andamento das obras na altura do cruzamento com a Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa. O serviço deve estar concluído em uma semana.

O trajeto que terá o pavimento revitalizado, até a metade da década de 80, foi um braço do antigo anel viário de Campo Grande, ligação da Avenida Eduardo Elias Zahran com os altos da Avenida Afonso, e saída para Sidrolândia. Segundo técnicos da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Transito), hoje é um importante eixo viário com um fluxo de pelo menos 10 mil veículos diários. Ligando a região no entorno da Vila Progresso e Jardim Paulista com os bairros Amambai e Taveirópolis, serve de acesso ao centro da cidade pelas avenidas Bandeira, Fábio Zahran e Ernesto Geisel.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a pista da Avenida Joaquim Dornelas está sendo preparada para o recapeamento. A Joaquim Dornelas é uma transversal à Salgado Filho, que dá acesso às avenidas Afonso Pena (onde o entorno da Praça Newton Cavalcante também receberá asfalto novo) e a Duque de Caxias .

NO 1º TRIMESTRE

Conforme balanço divulgado pela Sisep, no primeiro trimestre de 2022 já foram executados mais 31 km de recapeamento e a projeção é que até dezembro sejam feitos mais 40 km. De janeiro até agora, 32 ruas receberam asfalto novo. Neste ano já foram recapeadas ruas que servem de corredores do transporte coletivo e concentram atividades comerciais como a Marquês de Pompal (Bairro Tiradentes ), Presidente Vargas (Santo Antônio ), Vitor Meireles (Bairro Universitário ), Melvin Jones (Vila Caiçara), Euclides da Cunha , Eduardo Elias Zahran, Soldado Reinaldo Andrade e Avenida José Nogueira Vieira (Arnaldo Figueiredo ) e Avenida Garimpo (Coopharádio).