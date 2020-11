NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Capturado detento de 21 anos que na última terça-feira (3) havia fugido do Presídio de Bataguassu. Ele foi preso nesta quinta-feira (5) pela PM durante abordagem no centro da cidade. De acordo com informações policiais ele tem histórico violento e cumpria pena por crimes de estupro e homicídio.

Na fuga ele danificou uma janela do estabelecimento penal tendo acesso ao pátio e em seguida pulou os muros cercados por concertinas que foram danificadas pelo detento que acabou conseguindo ganhar as ruas do município.